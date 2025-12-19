Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri! Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?

        1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri! Ortak sınavlar ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. ve 2. dönem ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeyinde Türkiye genelinde uygulanan ortak sınavlarda, konu soru dağılım tabloları belli oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, ortak sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "Ortak sınavlar ne zaman?" İşte 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:59
        1

        Ortak sınav tarihleri belli oldu. İl ve ilçe geneli olarak uygulanacak ortak yazılı sınavlarda, çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır. Farklı sınıf düzeylerinde örnek oluşturması açısından konu soru dağılım geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ortak sınavlarda puanlama 100 üzerinden ve her bir soru 5 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Peki, "Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?" İşte detaylar...

        2

        ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihlerini duyurdu.

        1. dönem 2. ortak sınavları 22 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

        3

        2. Dönem 1. Yazılı Sınavları

        7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe

        8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik

        9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik

        10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

        2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)

        2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik

        3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

        4

        ORTAK SINAV NEDİR, NASIL OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

        5

        ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

        Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

        Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak

