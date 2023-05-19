Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 1 Ekim Hangi Burç? 1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

1 Ekim hangi burç? 1 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

24 Eylül ile 22 Ekim arasında doğanların burcu Terazi'dir, bu nedenle 1 Ekim'de doğan bir kişinin burcu Terazi olacaktır. Peki, 1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de Terazi'de burcunda doğan insanlar, genellikle oldukça girişken, hassas ve sanatsal yeteneklere sahip olan aceleci bir karaktere sahip olma eğilimindedir. Buna karşılık, kişiliklerinin olumsuz bir yönü ise olarak, biraz kararsız, yüzeysel ve genellikle çok çapkın olurlar.

1 Ekim Hangi Burç? 1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Terazi burcu genellikle haftanın günü olarak Cuma ve rengi olarak altınla ilişkilendirilir. Yıldızı Venüs'tür ve ilgili elementi havadır. Terazi burcunun ana taşlarından biri akik ve pembe kuvarstır. Mavi Safir, Lapis Lazuli, Opal, Pembe Turmalin, Krisopraz, Ametrin, Helitropium, Kaya Kristali, Lepidolit, Malakit, Aytaşı, Prehnit, Güneştaşı, Tanzanit, Yeşimtaşı, Nefrit, Kordierit ve Kıyanittir.

1 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Terazi'de doğanlar, zihinsel güçler ile ayırt edilirler ve aynı zamanda onları aşk yolculuklarında harika kılan Venüs'ün yönetimine tabidirler ve güzel olan her şeye giderek ilgi duyarlar. Terazi burcunda doğan insanlar çok sosyal kişiliklerdir ve gittikleri her yerde birçok yeni flörtleri olur ve gittikleri her yerde onları her zaman sevilir. Konuşma konusunda çok incelikli kişiliklerdir, bu da onların çevrelerindeki insanları daha yakınlaştırır. Peki, 1 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

  • Adil kişilik sahibidir, nefretten hoşlanmaz, düşmana zarar vermez
  • Başları belaya giden tüm arkadaşlarının sığınağıdır
  • Özellikle zorluklarla yüzleşmeyi sevdiği için her zaman yeni maceralar arar
  • Karşılaştığı çeşitli durumlarla nasıl başarıya ulaşabileceğini bilen bir kişiliğe sahiptir
  • Yalnızlıktan hoşlanmayan sevimli ve sosyal bir kişiliğe sahiptir
  • Asil ve zarif şeylere düşkündürler
  • Uyumlu ve anlayışlıdır
  • Nazik, kibar ve centilmendir

1 Ekim Burcu Erkeği

1 Ekim tarihinde doğanlar yani terazi erkekleri aslında istisnai bir ahlaka sahiptir ve adalet duygusu yaşamlarını kesin olarak şartlandırır. Aslında Terazi barışı ve uyumu sever ve her alanda huzur hüküm sürmesini yapmayı kendini adamıştır. 1 Ekim burcu erkeği sürekli uyum arayışı içindedir ve ne pahasına olursa olsun hayatındaki kişileri memnun etme arzusu hissederler. Özellikle romantik ilişkilerde huzurlu ve dengeli bir yaşama eğilimi vardır. Çoğu zaman doğru kişiyi bulmaya yönelik içsel bir arayışa girer. Gerçek aşkı bulduğunda ise hem kendisi hem partnerine unutulmaz anlar yaşatır.

1 Ekim Burcu Kadını

Terazi burcu, 23 Eylül'den 22 Ekim'e kadar doğan insanların ait olduğu hava elementi olan ve Zodyak’ın yedinci burcudur. Bu burcun kişiliğinin temel özelliği iç dengedir. Yani Terazi kadını hayatında denge ve esenlik arar ve iş veya kişisel istikrarsızlığa dayanamaz, çünkü bu da büyük bir ruhsal istikrarsızlığa neden olur. 1 Ekim burcu kadını Terazi kadını yavaş bir karaktere sahip olmasıyla öne çıkar, baskı altında olmayı sevmez ve bol zamanı olduğunda kendini daha rahat hisseder.

Aynı zamanda sosyal ilişkilerdeki başarısını iletişim becerilerine, çekiciliğine ve doğallığı yayan ışıltılı gülümsemesine dayandıran, sosyal becerileri yüksek bir kişidir. Ayrıca sosyal düzeyde, bu burcun kadınları suda balık gibi hareket eder. Yeni insanlarla konuşmayı severler. 1 Ekim terazi kadının güçlü yönleri: Yüksek görev duygusu, değerlendirmede adil, vücuda özen gösteren, rafine, kesin ve metrik bir estetik anlayış, sanatsal anlayışa sahip.

Venüs'ün yönetiminde olan Terazi burcu, sofistike bir güzellik duygusu verir. Terazi kadınları olabildiğince sık dokunsal temas kurmaya çalışırlar. Dokunuşlar, okşamalar, sarılmalar sevgisini belli eden hareketlerdir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

19 Mayıs 2023 On Numara sonuçları BELLİ OLDU! İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM 19 Mayıs 2023 On Numara sonuçları açıklandı!
Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı
YAŞAM Hatay'da 19 Mayıs coşkusu su altına taşındı
Van Müzesi binlerce 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
YAŞAM 2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
Akşam yemeğine enfes lezzet! İşte Kayseri yağlaması tarifi!
YAŞAM Akşam yemeğine enfes lezzet! Kayseri yağlaması ...
Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu
YAŞAM Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu
Ölmek üzereyken bulunmuştu! Vericili tasmayla izlenecek
YAŞAM Ölmek üzereyken bulunmuştu! Vericili tasmayla ...
Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
YAŞAM Köprüleri ve kaleleriyle Orta Çağ'dan fırlamış gibi
76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler
YAŞAM Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından böyle ...
84 yaşındaki dağcının yolculuğu yarım kaldı
YAŞAM 84 yaşındaki dağcının zirve yolculuğu yarım kaldı
Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın! Klimayı hemen çalıştırmayın zehirliyor!
YAŞAM Arabaya biner binmez sakın bunu yapmayın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.