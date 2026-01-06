Habertürk
        Haberler Yaşam 1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Ordu'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar

        Giriş: 06.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:20
        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
        Perşembe ilçesi Sırakovancı Mahallesi’nde hayvancılık yapan 2 çocuk sahibi Orhan ve Halise Tırıçoğlu çiftinin beslediği koyunlardan biri, 1 hafta önce 1 kuzu dünyaya getirdi.

        Tırıçoğlu çifti, soğuk ve karlı havanın etkili olduğu bölgede kuzularının üşüyüp, hastalanmaması için evde bakmaya başladı.

        'Kıvırcık' adını verdikleri kuzuyu gündüzleri annesinin yanına bırakan Orhan ve Halise Tırıçoğlu, hava kararınca ise üşümesin diye kıyafet giydirip, eve getiriyor ve sobanın yanında ısıtıyor.

        "BİBERONLA BESLİYORUZ"

        Kıvırcık’ın evde üçüncü çocukları gibi olduğunu belirten Halise Tırıçoğlu, "Ahırda üşüdüğü için eve getiriyoruz. Evde biberonla besliyoruz ve sobanın yanında ısıtıyoruz. Sonra da annesinin yanına götürüyoruz. Kıvırcık’a bebek gibi bakıyoruz ve onunla sürekli ilgileniyoruz" diye konuştu.

        Orhan Tırıçoğlu ise "Havalar çok soğuk olduğu için kuzumuz üşümesin diye eve getiriyoruz. Evin içinde bakımını yapıyoruz. Hava şartları çok ağır olduğu için böyle yapmak zorundayız, yoksa hasta olur. İnşallah yakında havalar biraz ısınır da Kıvırcık dışarıya çıkıp, otlanır" dedi.

