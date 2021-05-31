Milyonlarca iş yeri sahibinin ve çalışanın merakla beklediği gün geldi çattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar pek çok işletmenin hizmete ara vermesine neden olmuştu. 17 Mayıs - 1 Haziran arasında geçerli olan tedbirlerin sona ermesine saatler kala "1 Haziran'da spor salonları açılacak mı?" sorusu araştırılmaya başladı. Normalleşme dönemi kararlarının görüşüleceği Kabine toplantısı başladı

GÖZLER KABİNEDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16 sularında toplandı. Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

1 HAZİRAN'DA SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebiliyordu.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanan olan kademeli normalleşme döneminde

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmişti. Normalleşme kararları kapsamında spor salonlarının açılıp açılmayacağı kabine toplantısının ardından açıklanacak.