Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

1 Haziran'dan sonra spor salonları açılacak mı? 1 Haziran normalleşme kararları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından Kademeli Normalleşme dönemi 1 Haziran'da sona eriyor. Tam kapanma kararlarının ardından yayınlanan genelgeye göre spor salonlarının 1 Haziran'a kadar hizmete ara vereceği duyurulmuştu. Peki, 1 Haziran'dan sonra spor salonları açılacak mı? 1 Haziran normalleşme kararları belli oldu mu?

1 Haziran'dan sonra spor salonları açılacak mı? 1 Haziran normalleşme kararları belli oldu mu?

Milyonlarca iş yeri sahibinin ve çalışanın merakla beklediği gün geldi çattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar pek çok işletmenin hizmete ara vermesine neden olmuştu. 17 Mayıs - 1 Haziran arasında geçerli olan tedbirlerin sona ermesine saatler kala "1 Haziran'da spor salonları açılacak mı?" sorusu araştırılmaya başladı. Normalleşme dönemi kararlarının görüşüleceği Kabine toplantısı başladı

GÖZLER KABİNEDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16 sularında toplandı. Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

1 HAZİRAN'DA SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebiliyordu.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanan olan kademeli normalleşme döneminde

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmişti. Normalleşme kararları kapsamında spor salonlarının açılıp açılmayacağı kabine toplantısının ardından açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Feci olay! SON DAKİKA: Stajyer avukat cam silerken 4'üncü kattan düştü! - Haberler
GÜNDEMStajyer avukat cam silerken 4'üncü kattan düştü!
Kayıp kimlik skandalı! Adana'da kimliğini kaybedeb kadına "dolandırıcılık" şoku! - Haberler
GÜNDEMKimliğini kaybedince hayatı kâbusa döndü!
Son dakika: Eşini taciz eden adamı önce dövdü sonra etek giydirip karakola götürdü! - Haberler
GÜNDEMEşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola ...
Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMZeytinburnu'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu
GÜNDEMYaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı TIKLA! AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
İzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı - Haberler
GÜNDEMİzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı
130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
GÜNDEM130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
SON DAKİKA! Meteoroloji şimdiden uyardı! Yarın bu saatlere çok dikkkat edin! - HABERLER
GÜNDEMMeteoroloji şimdiden uyardı! 7 saat dikkat