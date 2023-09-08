Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!

        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!

        Bursa'da, eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, 33 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, çarşamba gecesi saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan bir gece kulübünün girişinde meydana geldi.

        DIŞARI ÇIKARTILMAK İSTENDİLER

        Hayatını kaybeden Gökhan Kılıç.
        Hayatını kaybeden Gökhan Kılıç.

        DHA'da yer alan habere göre eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç (33) ve Muhammet Okan K., iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

        BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

        Yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti.

        4 KİŞİ KURŞUNLARLA YARALANDI

        Yaşanan çatışmada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        OLAY YERİNDE 3 TABANCA BULUNDU

        Gece kulübünü tahliye eden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda kullandığı tabancasını attıktan sonra kaçan Çağlar B. ise polisler tarafından yakalandı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çatışmada kullanılan 3 tabancayı ele geçirdi.

        DÜN TOĞRAĞA VERİLDİ

        Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gayrimenkul alım- satım işleriyle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Gökhan Kılıç dün toprağa verildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

        ÇATIŞMA ANI KAMERADA

        Bu arada çatışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tartışan iki grubun birbirine ateş ettiği, çatışmanın ardından yaralılardan birinin yolun kenarına taşındığı görüldü.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı