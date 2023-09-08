1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada! Bursa'da, eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, 33 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü

Bursa'da olay, çarşamba gecesi saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan bir gece kulübünün girişinde meydana geldi.

DIŞARI ÇIKARTILMAK İSTENDİLER Hayatını kaybeden Gökhan Kılıç. DHA'da yer alan habere göre eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç (33) ve Muhammet Okan K., iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER Yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti.

4 KİŞİ KURŞUNLARLA YARALANDI Yaşanan çatışmada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 3 TABANCA BULUNDU Gece kulübünü tahliye eden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda kullandığı tabancasını attıktan sonra kaçan Çağlar B. ise polisler tarafından yakalandı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çatışmada kullanılan 3 tabancayı ele geçirdi.

DÜN TOĞRAĞA VERİLDİ Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gayrimenkul alım- satım işleriyle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Gökhan Kılıç dün toprağa verildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA Bu arada çatışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tartışan iki grubun birbirine ateş ettiği, çatışmanın ardından yaralılardan birinin yolun kenarına taşındığı görüldü. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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