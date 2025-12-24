1 knot kaç km? 1 knot kaç kilometre eder?

Hız ölçü birimleri denildiğinde çoğu kişi için kilometre ilk akla gelen kavram olsa da deniz ve hava taşımacılığında tablo değişir. Knot ifadesi, özellikle uluslararası terminolojide standart kabul edilen bir ölçü birimi olarak öne çıkar. Peki bir knot neden farklı bir hesaplama sistemine dayanır ve kilometreyle birebir örtüşmez? İşte, merak edilen yanıtlar yazımızda sizlerle.

1 KNOT KAÇ KİLOMETRE EDER?

Knot, özellikle denizcilik ve havacılık alanlarında kullanılan uluslararası bir hız ölçü birimidir. Günlük hayatta daha aşina olduğumuz kilometre/saat kavramından farklı olarak knot, zamanla ve coğrafyayla doğrudan ilişkilidir. Bir knot, bir saatte gidilen deniz mili mesafesini ifade eder. Deniz mili ise dünyanın meridyen yapısına dayanan, sabit bir uzunluk birimidir. Bu tanıma göre 1 knot, yaklaşık olarak 1,852 kilometreye eşittir. Yani bir araç, gemi ya da hava taşıtı 1 knot hızla ilerliyorsa, bir saat içinde 1,852 kilometrelik mesafe kat ediyor demektir. Bu nedenle knot, kilometreye çevrildiğinde tam sayı değil, ondalıklı bir değere karşılık gelir. Özellikle deniz haberlerinde, gemi hızlarında ya da rüzgar şiddetini anlatan meteoroloji bültenlerinde knot ifadesine sıkça rastlanır. Bu noktada 1 knotun kaç kilometre olduğunun bilinmesi, verilen bilgilerin daha doğru yorumlanmasını sağlar.