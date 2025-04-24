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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:14
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

        27 Nisan Pazar:

        16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

        16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

        16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

        16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

        16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

        16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

        16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

        16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

        16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

        16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

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