1 Mart Pazartesi günü okullar yüz yüze açılacak mı? Okula gitmek zorunlu mu? Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı tarafından ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlayacağı açıklaması gelmişti. Ancak konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı ve tarih değişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte son durum...

TARİH DEĞİŞTİ!

MEB'den yapılan açıklamada, "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Okulların açılmasıyla ilgili nihai karar 1 Mart Pazartesi gün ki Kabine Toplantısı sonrası netleşecek. Kararın ardından eğitime başlayan sınıflarda ise okullara gitmek zorunlu olacak. Aksi halde öğrenciler devamsızlık yapmış olacak.