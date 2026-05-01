        1 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        1 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşların gündeminde en çok yer tutan konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Artan sıcaklıklar ve yağış miktarındaki azalma, kentin su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırırken, özellikle içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların seviyesi yakından takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:14 Güncelleme:
        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, önümüzdeki sıcak aylarda su kesintisi yaşanmadan sorunsuz bir yaz geçirmek mümkün olacak mı? İşte 27 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranları...

        ASKİ 1 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 1 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 41.97 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77.53

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 35.87

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70.25

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 76.35

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 63.52

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32.83

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 29 Nisan 2026 (Kral Charles ABD İle Dalga Mı Geçti?)

        Kral Charles ABD ile dalga mı geçti? Trump'ın numaraları sökmedi mi? Kral Charles'tan Trump'a ince ayarlar. Beyaz Saray'dan "İki Kral" paylaşımı. Trump İran'ın teklifini beğenmedi. Trump'ın numaraları Kral'a sökmedi mi? Trump'a "Medeniyeti biz getirdik" iması mı? Hürmüz ablukada, petrol uçuşta. Ablu...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!