1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene pazartesi gününe geliyor. Söz konusu günün resmi tatil olması sebebiyle AVM'lerin çalışma saatleri gündeme geldi. Tatilini alışveriş yaparak, mağaza gezerek değerlendirmek isteyenler için "1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...