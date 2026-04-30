1 Mayıs Cuma hastaneler açık mı, kapalı mı ve hizmet veriyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile kişilerin en çok merak ettiği konuların başında sağlık kurumlarının çalışma durumu geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, hastanelerin açık olup olmadığı, polikliniklerin hizmet verip vermediği ve çalışma düzeni araştırılıyor. Özellikle MHRS üzerinden randevu alınıp alınamayacağı ve acil servislerin hizmet durumu sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…
1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.
1 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?
Hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.
1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.
SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.