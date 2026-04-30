Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs Cuma hastaneler açık mı, kapalı mı ve hizmet veriyor mu? 1 Mayıs hastaneler tatil mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile kişilerin en çok merak ettiği konuların başında sağlık kurumlarının çalışma durumu geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, hastanelerin açık olup olmadığı, polikliniklerin hizmet verip vermediği ve çalışma düzeni araştırılıyor. Özellikle MHRS üzerinden randevu alınıp alınamayacağı ve acil servislerin hizmet durumu sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, sağlık hizmetlerine ilişkin sorular gündemde yerini aldı. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, vatandaşlar hastanelerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Aynı zamanda MHRS üzerinden randevu alınıp alınamayacağı ve acil servislerin hizmet verip vermediği de merak edilen konular arasında bulunuyor. 1 Mayıs'ta sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar haberimizde…

        2

        1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.

        3

        1 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

        Hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

        4

        1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

        5

        SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
