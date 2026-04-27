1 Mayıs hastaneler tatil mi? 1 Mayıs Cuma hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında "1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, poliklinikler çalışıyor mu, Sağlık Ocağı hizmet veriyor mu?" soruları geliyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler özellikle MHRS üzerinden doktor randevusu alınıp alınamayacağını ve acil servislerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler, poliklinikler ve Sağlık Ocakları açık mı, kapalı mı? İşte 1 Mayıs sağlık kurumlarının çalışma saatleri ve detaylar…
1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.
1 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?
Hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.
1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.
SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.