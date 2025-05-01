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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs ne günü, bugün ne günü? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlam ve önemi nedir?

        1 Mayıs ne günü? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlam ve önemi nedir?

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte 1 Mayıs tarihinde kutlanan önemli günler gündemdeki yerini aldı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya genelinde kutlanan birçok ülkede resmî tatil olarak kabul gören bir gündür. 1 Mayıs, yurt genelinde çeşitli etkinlik ve gösterilerle her yıl kutlanmaktadır. Peki, " 1 Mayıs ne günü? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlam ve önemi nedir?" İşte 1 Mayıs anlam ve önemine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 00:40 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:40
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        1 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 121. günüdür. Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "1 Mayıs ne günü, bugün ne günü? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...

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        1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

        İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

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        Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

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        Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs, sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede büyük kitle gösterileriyle kutlanır.

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