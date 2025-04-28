1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil mi?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, PTT kısacası tüm kamu kurumları bugün kapalı olacak. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil mi?
1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil dolasıyla okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
1 MAYIS PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Perşembe günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek.
HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, PTT kısacası tüm kamu kurumları bugün kapalı olacak.
1 Mayıs Perşembe günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek. Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.