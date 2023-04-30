1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatil olması sebebiyle konuya ilişkin pek çok arama yapılmaya başladı. Bunlardan biri de 1 Mayıs'ta marketlerin çalışma durumu oldu. Peki, 1 Mayıs'ta marketler açık mı? 1 Mayıs'ta ŞOK, A101, BİM marketler kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...