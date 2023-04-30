Türkiye, bir 1 Mayıs için daha hazırlıklarını sürdürüyor. Heyecanla beklenen işçi bayramı öncesi söz konusu günde PTT ve kargoların mesai durumu da gündem olmuş durumda. İşte, binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı konuya dair ayrıntılar...