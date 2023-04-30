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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken birçok konu da merak konusu oldu. Bunların başında toplu taşıma geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Hâl böyle olunca, "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücret tarifesiyle ilgili detaylar

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  • 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2023 Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, otobüs, metrobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

    1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl pazartesi günü kutlanacak. 1 Mayıs'ın hafta başına gelmesiyle beraber birçok konuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Bunlar arasında, "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu geliyor. Zira, 1 Mayıs kutlamak için ya da dışarıda vakit geçirmek için toplu taşımayı kullanacak olanlar, bu soruya yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs'ta toplu taşımanın durumu netlik kazandı. Peki, 1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylı bilgiler...
  • 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2023 Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, otobüs, metrobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

    1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,

    Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar, 

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri ücretsiz olacak.
  • 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2023 Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, otobüs, metrobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE 1 MAYIS'TA OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüslerin 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı.

    Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma ücretsiz olacak. 
  • 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2023 Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, otobüs, metrobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

    2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
  • 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2023 Ankara, İzmir ve İstanbul İETT, otobüs, metrobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi?

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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