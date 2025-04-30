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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs bugün üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Perşembe bugün üniversitelerde ders var mı, olacak mı?

        1 Mayıs bugün üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs Perşembe bugün üniversitelerde ders var mı, olacak mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Perşembe gününe denk gelirken üniversitelerin tatil olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil kapsamına giren 1 Mayıs'ta bankalar, eczaneler, hastaneler kapalı olup eczaneler nöbet sistemi üzerine çalışacak. Peki 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversitelerde ders var mı, olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:26
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        1 Mayıs üniversitelerin tatil olup olmadığ araştırılıyor. 1 Mayıs, dünya genelinde işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de de uzun yıllar süren mücadelelerin ardından 2009 yılında resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, çalışanlar için önemli bir dinlenme ve kutlama günü anlamına geliyor. Peki 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversitelerde ders var mı, olacak mı?

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        1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil. Bu nedenle üniversiteler de tatil yapacak ve okullar kapalı olacak. 2 Mayıs tatil değil. 2 Mayıs'ın hafta sonu ile birleştirilmesi ise söz konusu değil.

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        1 MAYIS TÜRKİYE’DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

        1 Mayıs, Türkiye topraklarında ilk kez Osmanlı Devleti döneminde, 1911 yılında Selanik’te kutlandı. Tütün, pamuk ve liman işçileri, bu anlamlı günü bir gösteriyle anarak işçi haklarına dikkat çekti. Bir yıl sonra, 1912’de İstanbul’da da 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi. Ancak bu kutlamalar, dönemin siyasi koşulları nedeniyle sınırlı kaldı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1 Mayıs, 1923 yılında resmi olarak “İşçi Bayramı” adıyla kutlanmaya başlandı. Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde 1922’de Ankara’da yapılan kutlamalar, resmiyet kazanmadan önceki önemli bir adımdı. Ancak 1924 yılında kitlesel kutlamalar hükümet tarafından yasaklandı ve 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükun yasasıyla 1935’e kadar bu yasak devam etti.

        1 MAYIS NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

        1 Mayıs, Türkiye’de uzun yıllar boyunca kesintilere uğrayan bir bayram oldu. 1935 yılında “Bahar ve Çiçek Bayramı” adıyla ücretsiz tatil günü ilan edilse de, işçi haklarıyla bağlantısı koparıldı. 1976’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Taksim Meydanı’nda geniş katılımlı bir kutlama yapıldı, ancak 1977’deki “Kanlı 1 Mayıs” olayları, 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle tarihe kara bir leke olarak geçti. 1980 darbesi sonrası 1 Mayıs kutlamaları tamamen yasaklandı ve resmi tatil statüsü kaldırıldı. Yıllar süren mücadelelerin ardından, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı yasayla 1 Mayıs, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil ilan edildi. 27 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, 1 Mayıs’ın Türkiye’de yeniden resmi bir bayram olarak kutlanmasını sağladı.

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