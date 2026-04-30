1 MAYIS BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul’un resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs, işlem yapılmayan günler arasında yer alıyor. Bu nedenle sadece hisse işlemleri değil, takas ve teminat süreçleri de resmi iş günü takvimine göre erteleniyor. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların bu tarihi dikkate alması gerekiyor.

1 Mayıs Cuma gününün ardından hafta sonu tatili de devreye girdiği için piyasalar 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Normal seans saatleriyle birlikte Borsa İstanbul’da işlemler kaldığı yerden devam edecek. Bu nedenle yatırımcılar için 3 günlük işlem arası oluşmuş olacak.