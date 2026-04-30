1 Mayıs’ta borsa açık mı? 1 Mayıs 2026 Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem yapılacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında Borsa İstanbul'un çalışma durumu yer alıyor. Özellikle hisse senedi alım satımı yapan yatırımcılar, "1 Mayıs'ta borsa açık mı?", "1 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul çalışıyor mu?" ve "Hisse işlemleri yapılabilecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatil olması nedeniyle finans piyasalarında da işlem düzeni değişiyor. İşte 1 Mayıs borsa çalışma durumu...
1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle finans piyasalarında da işlem düzeni değişiyor. Borsa İstanbul, Takasbank ve yatırım hesaplarıyla ilgili işlemler bu süreçte farklı şekilde ilerliyor. Özellikle günlük işlem yapan yatırımcılar için seans saatleri büyük önem taşıyor. Tatil öncesinde emir planlaması yapan yatırımcılar, hisse senedi, VİOP ve yatırım fonu işlemlerini buna göre organize ediyor. Peki 1 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? İşte 2026 Borsa İstanbul işlem takvimiyle ilgili tüm detaylar.
Borsa İstanbul’un resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs, işlem yapılmayan günler arasında yer alıyor. Bu nedenle sadece hisse işlemleri değil, takas ve teminat süreçleri de resmi iş günü takvimine göre erteleniyor. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların bu tarihi dikkate alması gerekiyor.
1 Mayıs Cuma gününün ardından hafta sonu tatili de devreye girdiği için piyasalar 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Normal seans saatleriyle birlikte Borsa İstanbul’da işlemler kaldığı yerden devam edecek. Bu nedenle yatırımcılar için 3 günlük işlem arası oluşmuş olacak.
Bankacılık tarafında da resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri sınırlı şekilde ilerleyecek. FAST sistemi dışında farklı bankalar arası standart EFT işlemleri ilk iş günü olan Pazartesi gününe sarkabilecek. Bu durum yatırım hesabına para aktarımı yapacak yatırımcılar açısından önem taşıyor.