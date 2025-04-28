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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs’ta öğretmenlere ek ders ödenir mi? Resmi tatillerde öğretmene ek ders ödeniyor mu?

        1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödenir mi?

        1 Mayıs öğretmenlere ek ders ödenip ödenmediği araştırılıyor. Resmi tatillerden biri olan 1 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Ek ders, öğretmenlerin kanunda belirtilen çalışma süreleri dışında ücret karşılığında verdiği derslerdir. Peki 1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödenir mi? Resmi tatillerde öğretmene ek ders ödeniyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:51
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        1 Mayıs’ta öğretmenlere ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği araştırılıyor. Peki öğretmenlere 1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi?

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        1 VE 19 MAYIS’TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

        Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

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        (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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