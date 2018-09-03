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1 milyon LEGO parçasından birebir boyutlarda Bugatti Chiron tasarlandı

03.09.2018 - 10:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

LEGO, 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını kullanarak birebir boyutlarda bir Bugatti Chiron tasarladı. 5.3 beygir gücünde olan araç, saatte 20 kilometre hızla gidebiliyor

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    Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarka merkezli oyuncak şirketi LEGO, inanılması güç bir işe imza attı.

     

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    Oyuncak şirketi, 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron'un LEGO versiyonunu yaptı. 

     

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    Tamamen legolardan oluşan bir Chiron yapmak için Fransa merkezli lüks otomobil üreticisi Bugatti ile bir araya gelen şirket, 13.500 saatlik bir emek harcadı.

     

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    Danimarkalı şirket bu çalışma için 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını bir araya getirdi.

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    Aracın motoru için de 2.304 adet parça kullanıldı. 

     

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    Oyuncak arabanın ağırlığı yaklaşık 1.5 ton kadar geliyor.

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    LEGO Bugatti Chiron, saatte 20 kilometre hız yapabiliyor. Gerçek Chiron ise saatte 400 kilometreye kadar çıkabiliyor. Arabanın beygir gücü ise 5.3...

     

     

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    LEGO Bugatti Chiron'u şampiyon sürücü Andy Wallace test etti. 

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    Wallace, "Aracı kullanmak inanılmaz bir tecrübeydi. Legodan yapılmış bir otomobil kullanacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.

  • 10 1 milyon LEGO parçasından birebir boyutlarda Bugatti Chiron tasarlandı
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    Araç gerçek versiyonuyla aynı performansa tabii ki sahip değil ancak arabanın tasarımı oldukça etkileyici. 

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