Hadi ipucu 1 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Fizy Alternatif/Indie şarkı listesi işaret edildi. Hadi ipucu 1 Ocak sorusu ise; " Fizy, 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısını nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 1 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 20:30'da

Ödül ise, 30.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Bu akşamın ipucu fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git,

fizy’de yer alan 2018 En İyi Alternatif/Indie listesinin 8. şarkısını not etmeyi sakın unutma! Yarışmaya herkesten bir adım önde başla!

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: SÜRSÜN BAHAR (CAN KAZAZ)

Can Kazaz kimdir?

Can Kazaz Kültür Üniversitesi Fizik Bölümünde okurken 1 sene sonra tam burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü‘nü kazanmış ve yüksek onur derecesi ile bölüm 1. olarak mezun olmuştur. Günümüzde İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Müzik teorisi derslerine girmekte ve akustik ekoloji alanında çalışmalar yapan Sonospheria isimli bir çalışma grubunun kurucu direktörüdür.



İlk konserini Taksim’de bir barda vermiştir. O dönemler rap şarkıları söylediğini belirten Can Kazaz o dönemin çok komik olduğunu ergenlik çağında bir grup gencin konserini izlediğini belirtmiştir.



İlk teklisini Yine mi Sen İstanbul isimli çalışması ile müzik piyasasına sunan Can Kazaz ardından Yollar ve Su isimli albümü ile çalışmalarını sürdürmüştür.



Özellikle Filli Boya reklamında Kendi Halimde isimli şarkı ile müzik severlerin dikkatini çekmiştir.



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