Şans Topu 1 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 1 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 OCAK 2019: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 + 3

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 764.474,39 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.699,25 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 429,05 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.659 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,40 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.660 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 3 bilen kişi sayısı : 75.069 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 58.262 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,55 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 180.180 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 ARALIK 2019: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 + 3

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MERSİN / TARSUS