Şans Topu 1 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 1 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 OCAK 2019: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 + 3
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|764.474,39 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|20
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.699,25 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|230
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|429,05 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.659
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|46,40 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.660
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|22,60 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|75.069
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,25 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|58.262
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|180.180
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,40 TL
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 ARALIK 2019: 4 - 5 - 21 - 22 - 31 + 3
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MERSİN / TARSUS
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|881.763,80 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|18
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.740,80 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|168
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|677,85 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.465
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|57,70 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.383
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|31,85 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|75.553
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,90 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|51.858
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|7,20 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|178.773
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,95 TL
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