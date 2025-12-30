Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 metro, metrobüs, vapur, otobüs ve tramvay, Marmaray bedava mı?

        1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe yılbaşında hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

        Her yıl resmi tatil kapsamında yer alan 1 Ocak tarihinde toplu taşıma hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok kişi, "1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt ararken, konuya ilişkin beklenen açıklama yapıldı. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe günü metro, metrobüs, vapur, otobüs ve tramvay ücretsiz olacak mı?

        Giriş: 30.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 30.12.2025 - 17:02
        Resmi tatil kapsamında bulunan 1 Ocak tarihi yaklaşırken, toplu taşıma hizmetlerinin nasıl işleyeceği vatandaşların merak konusu oldu. Özellikle “1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, konuya ilişkin beklenen bilgilendirme paylaşıldı. İşte, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olarak hizmet verecek toplu taşıma araçları…

        1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşıma konusuna dair ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

        1 OCAK 2026 PERŞEMBE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
