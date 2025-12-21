Habertürk
        1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?

        Resmi tatillerde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların yakın takibinde olurken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak konusu oldu. "1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündemde yerini alırken, konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmiyet kazandı. Buna göre, 1 Ocak'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Peki, 1 Ocak'ta hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

        Her resmi tatilde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de toplu taşımanın durumu merak ediliyor. “1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” sorusu sıkça dile getirilirken, konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan kararla netlik kazandı. Buna göre, 1 Ocak’ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İşte, 1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar.

        1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

        DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK MI?

        Şu ana dek vapur, metrobüs, otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarına dair bir açıklama yapılmadı.

