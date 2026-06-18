1 ölü, 2 yaralı! Kamyon traktöre çarptı

İHA'nın haberine göre, H.D. idaresindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen E.Y. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada traktör sürücüsü E.Y. ile traktörde bulunan H.Y. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.Y.'nin cenazesi ise savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.