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Haberler Gündem Güvenlik Sıır kapısında nefes kesen operasyon! Ticaret Bakanı duyurdu: 1 ton metamfetamin ele geçirildi - Güncel Haberler
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Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi

Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili bir açaklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" ifadelerini kullandı

Sıır kapısında nefes kesen operasyon! Ticaret Bakanı duyurdu: 1 ton metamfetamin ele geçirildi - Güncel Haberler
1 ton metamfetamin ele geçirildi
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Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede rekor bir opaerasyona imza atıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


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