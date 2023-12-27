1 tuşla 13 milyon!

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Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kuyumcu dükkanı soyguncuların hedefi oldu. Kuyumcunun kepengini kumandayla açan hırsızlar saniyeler içinde altınları çuvala doldurup kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Giriş: 27.12.2023 - 22:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:00
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kuyumcu dükkanı soyguncuların hedefi oldu. Kuyumcunun kepengini kumandayla açan hırsızlar saniyeler içinde altınları çuvala doldurup kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.