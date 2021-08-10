Korona vaka sayısı 10 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan vaka sayıları 20 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dün yayınlanan tabloya göre 23 binin üzerinde günlük pozitif vaka kaydedildi. İşte güncel kroona vaka sayıları...

KORONAVİRÜS 10 AĞUSTOS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Korona vaka sayısı 10 Ağustos Salı günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanır açıklanmaz güncel verileri sizlerle paylaşacağız.

9 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.

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Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 18:15 itibarıyla 78 milyon 979 bin 294'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 42 milyon 545 bin 614, ikinci doz aşı vurulan sayısı 30 milyon 447 bin 713 oldu.

En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir, Bilecik ve Hakkari olmak üzere 12'ye yükseldi.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Gümüşhane, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2 ay öncesine kadar aşılama oranının en düşük olduğu illerden Hakkari'de, Valilik koordinesinde tüm kurumların iş birliğiyle yürütülen "aşı seferberliği" sayesinde, düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçildi.