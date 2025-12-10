Bugünkü maç programı 10 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Aralık 2025 günün maçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak maçlar merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. 10 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam edecek. Basketbolda ise Eurocup maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Aralık 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı liglerdeki önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler bugünkü maçları araştırıyor. 10 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam Juventus, Real Madrid, Manchester City, Arsenal gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbolda ise Eurocup maçları oynanacak. İşte, 10 Aralık 2025 günün maçları listesi…
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Karabağ-Ajax (Tabii Spor)
20:45 Villarreal-Kopenhag (Tabii Spor 1)
23:00 Club Brugge-Arsenal (Tabii Spor 1)
23:00 Athletic Bilbao-PSG (Tabii Spor 2)
23:00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Tabii Spor 6)
23:00 Real Madrid-Manchester City (Tabii Spor)
23:00 Benfica-Napoli (Tabii Spor 5)
23:00 Juventus-Pafos FC (Tabii Spor 3)
23:00 Bayer Leverkusen-Newcastle United (Tabii Spor 4)