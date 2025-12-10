‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı liglerdeki önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler bugünkü maçları araştırıyor. 10 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam Juventus, Real Madrid, Manchester City, Arsenal gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbolda ise Eurocup maçları oynanacak. İşte, 10 Aralık 2025 günün maçları listesi…