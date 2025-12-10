Habertürk
        Haberler Bilgi Spor 10 ARALIK 2025 GÜNÜN MAÇLARI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maç programı 10 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Aralık 2025 günün maçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanacak maçlar merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. 10 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam edecek. Basketbolda ise Eurocup maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Aralık 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 12:03 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:03
        ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı liglerdeki önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler bugünkü maçları araştırıyor. 10 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam Juventus, Real Madrid, Manchester City, Arsenal gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbolda ise Eurocup maçları oynanacak. İşte, 10 Aralık 2025 günün maçları listesi…

        10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 Karabağ-Ajax (Tabii Spor)

        20:45 Villarreal-Kopenhag (Tabii Spor 1)

        23:00 Club Brugge-Arsenal (Tabii Spor 1)

        23:00 Athletic Bilbao-PSG (Tabii Spor 2)

        23:00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Tabii Spor 6)

        23:00 Real Madrid-Manchester City (Tabii Spor)

        23:00 Benfica-Napoli (Tabii Spor 5)

        23:00 Juventus-Pafos FC (Tabii Spor 3)

        23:00 Bayer Leverkusen-Newcastle United (Tabii Spor 4)

        EuroCup

        19:00 Bahçeşehir Koleji-U-Banca Transilvania

        20:00 Neptūnas-Śląsk Wrocław

        21:00 Buducnost-London Lions

        21:00 Aris-Reyer

        21:00 Ulm-Türk Telekom

        22:45 Manresa-Cedevita Olimpija

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
