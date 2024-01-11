Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 10 gün ağaçta kalan Linda beslenmek için aşağı indi

        10 gün ağaçta kalan Linda beslenmek için aşağı indi

        Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Linda adlı bir bozayı yavrusu 10 günü aşkın süredir ağacın tepesindeydi. Linda, bakıcıların çabasıyla ağaçtan inip karnını doyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve çıktığı ağacın tepesinden 10 günden fazla süre inmeyen Linda adlı bozayı yavrusu, beslenmek için ağaçtan indi.

        2

        Bakıcılarının çabasıyla ağaçtan inip karının doyuran yavru ayı yeniden ağaca tırmanmayı tercih ediyor.

        3

        Yetkililer, Zazriva kentindeki hayvan kurtarma istasyonundan getirilen bir yaşından küçük Linda isimli yavru aynın, insanlara karşı güvensizliği ve utangaçlığı nedeniyle bu davranışı sergilediğini düşünüyor.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        #bozayı yavrusu
        #linda
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"