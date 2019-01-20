Bursa'nın Keles ilçesinin Kirazlı Mahallesi’nde yerel seçimler büyük bir heyecana sahne olacak. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin oy kullanacağı köyde vatandaşlar yeni muhtar adaylarının da çıkabileceğini söyledi.

"ŞU ANDA 3 ADAY GÖRÜNÜYOR"

İHA'da yer alan habere göre, Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş, "Şu anda 3 aday gözüküyoruz. Köyümüzün nüfusu kışın 35, yazın da 50-60 kişi oluyor. Seçimleri kırıcı olmadan yapıyoruz. Seçim kampanyası yürütmüyoruz. Hepimiz akraba gibiyiz. Herkes adaylığını açıklıyor; medeni bir şekilde seçim yapıyoruz. Toplam 52 seçmen var” dedi.

Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş (solda) ve muhtar adayı Ali Durmuş (sağda).

"ADAY SAYISI 5'İ BULUR"

Muhtar adayı Ali Durmuş ise "Kirazlı sakinlerindenim. Adaylığımızı koyduk. Köyde hizmet istenirse oluyor. Bugün camiyi yıkıp ya da asfaltı söküp yeniden yapacak halimiz yok. Hizmet neyse gerekeni yapmak için talip oldum. Bunu ben de yapacağım, diğer seçilecek arkadaşım da yapacaktır. Burada önemli olan insanlarla kötü olmak değil, kim kazanırsa kaybedenler onu centilmence tebrik eder” diye konuştu.

Kirazlı sakinlerinden Yaşar Türkmen, geçen seçimlerde 5 muhtar adayının olduğunu dile getirerek, “Bu dönem yine 5 tane olur diye düşünüyorum. Köyde yaşayanların sayısı az. Gençlerimiz hepsi Bursa’da" diye konuştu.