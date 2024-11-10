10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları! Duygusal, anlamlı, resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri
10 Kasım mesajları sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı, sevgi, minnet ve özlemle anılıyor. Bu özel günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyen vatandaşlar en güzel, resimli 10 Kasım mesajları ve sözlerini araştırıyor. Biz de haberturk.com olarak Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılına özel en duygusal, anlamlı, yazılı ve resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları seçeneklerini derledik. İşte, uzun, kısa, farklı, duygu yüklü, en güzel 10 Kasım mesajları ve sözleri...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yılındayız. Ulu Önder, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde dünyanın dört bir yanında düzenlenen törenlerle bugün anılıyor. Resimli 10 Kasım mesajları ile en farklı ve bilinmeyen 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajları günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Biz de sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler için en anlamlı, farklı, kısa, uzun ve duygusal 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri seçeneklerini derledik.
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI
Atatürk, tarihte bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 86’ncı yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum...
Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.
Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.
Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.
"Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.
Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu.
Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!
Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.
Gideli 86 yıl oldu. Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın Atam.
Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.
10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürksün…
Büyük Önder’in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yücelteceğimize olan azim ve kararlılığımızı yineliyor, aramızdan ayrılışının 86’ıncı yıl dönümünde O’nu bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Amacımız ‘Ey yükselen yeni nesil! cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86 yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.
Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.
Milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmamızda pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum.
"10 Kasım, sadece bir anma günü değil, Atatürk’ün ilkeleriyle aydınlanma günüdür. Ruhu şad olsun."
"Büyük lider Atatürk’ü kaybedişimizin yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Eserlerin ve fikirlerin daima yolumuzu aydınlatacak."
"Emanetin olan Cumhuriyetimizi daima koruyacak ve yücelteceğiz. Seni özlemle ve rahmetle anıyoruz, Atam."
ATATÜRK SÖZLERİ
"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."
"Yurtta sulh, cihanda sulh." (Ülkede barış, dünyada barış.)
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir."
"Ne mutlu Türküm diyene!"
"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.)
"Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."
"Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz."
"Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe, savaş bir cinayettir."
"Türkiye Cumhuriyeti, her manasıyla büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır."
"Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."
"Öğretmenler; yeni nesil sizlerin eseri olacaktır."
"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz."
"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."
"Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez."
"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."