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10 Kasım'a özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü resimli mesajları

10 Kasım mesajları resimleri ve sözleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde özlem ve hasretini paylaşmak isteyenler tarafından sosyal platformlarda günün en çok yapılan paylaşımları arasında yer alıyor. 10 Kasım'a özel paylaşım yapmak isteyenler için 10 Kasım mesajları resimli 2022 galerisini haberimizde derledik. İşte Atatürk resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri...

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  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    10 Kasım mesajları ve şiirleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl döneminde büyük Gaziyi anmak isteyenler tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılıyor. Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaşım yapmak isteyenler için resimli ve duygusal On Kasım mesajlarını haberimizde derledik. Haberimizde yer alan resimleri ve mesajları telif sorunu olmaksızın indirip paylaşım yapabilirsiniz. İşt, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

     
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    10 Kasım geldi

    Atam dünyaya gözlerini kapadı

    Dünya onun peşinden ağladı

    Tüm mendiller ıslandı

     

    Atam şu an Ankara’da

    Anıtkabir'de yatıyor

    Bugün Dolmabahçe’de

    Dokuzu beş geçe öldü

     

    O büyük bir liderdi

    Dünyamızı kurtardı

    Cumhuriyeti kurdu

    Bizi korudu işte o bir lider

     

    Biz onu severiz

    Biliyoruz ki oda bizi sever

    İşte On Kasım

    Atam dünyaya gözlerini kapattı
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.
  • 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI 2022| Atatürk'ü anma günü mesajları ve sözleri 10 Kasım özel paylaşımları 84. YIL ÖZEL İNDİR!

    Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

     

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

     

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

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