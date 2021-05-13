10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü! 0:00 / 0:00

DHA

Kuzey İrlanda´nın Belfast şehrindeki Ballymurphy semtinde, 1971 yılında, 10 masum sivilin ölümüyle sonuçlanan İngiliz ordusu operasyonuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

JOHNSON TELEFONDA ÖZÜR DİLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Downing Street'ten yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Arlene Foster ve Birinci Bakan Yardımcısı Michelle O'Neill ile yaptığı telefon görüşmesinde özür dilediği ifade edildi.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖZÜR DİLİYORUM"

Açıklamada, "Başbakan Johnson, yayınlanan Ballymurphy resmi soruşturmasının sonuçlarının çok üzücü olduğunu ve Ağustos 1971'deki olayların trajik olduğunu söyledi.

Johnson, Ballymurphy'de meydana gelen olaylar ve uzun süren hakikat arayışının öldürülenlerin ailelerine neden olduğu büyük acı için Birleşik Krallık hükümeti adına kayıtsız şartsız özür diledi" denildi.

"ÖZÜR KAMUYA AÇIK DEĞİL VE YETERSİZ"

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Downing Street'ten yapılan açıklamanın, hakikati tespit etmenin 50 yıl sürdüğü gerçeği ve resmi bir özür için siyasi liderlerin ve öldürülenlerin ailelerinin artan baskısının ardından geldiği ifade edildi.

"AVAM KAMARASI'NDA ÖZÜR DİLENMELİ"

Ballymurphy´de öldürülenlerin aile üyelerinden bazıları yerel medyaya yaptıkları açıklamada, özrün ailelerden değil üçüncü partilerden dilendiği ve kamuya açık olmadığı ifade edilerek, Başbakan Johnson´ın özrünün yeterli olmadığı belirtildi. Ayrıca, Avam Kamarası´ndaki bir özrün daha saygılı olabileceği ifade edildi.

"ÖLDÜRÜLEN 10 KİŞİ SİLAHSIZ, MASUM SİVİLLERDİ"

Kuzey İrlanda'da yapılan soruşturmada, 1971'deki İngiliz ordusu operasyonu sırasında Belfast'ta öldürülen 10 kişinin silahsız, masum siviller olduğu ve askerler için hiçbir tehdit oluşturmadığı ortaya çıktı.

Ölenlerin 9'unun, askerler tarafından gerekçesiz güç kullanılarak öldürüldüğü tespit edilirken, ancak soruşturmada 10'uncu kurban John Mckerr'i kimin öldürdüğünün tespit edilemediği belirtildi.