Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yetkilileri ile akaryakıt sektörü temsilcileri, bir süre önce bir araya geldi. Toplantıda, askeriye dahil kamu kurum ve kuruluşlarının akaryakıt alımı konuşuldu.

DMO, askeriye dahil (belediyeler dışında) devletin akaryakıt ihtiyacının “tek elden” gerçekleştirilecek ihale ile piyasadan karşılanmasına ilişkin çalışması hakkında bilgi verdi. Ofis, yıllık ya da 2 yıllık ihtiyacı göz önünde bulundurarak, ihaleye çıkacak ve gerek benzin gerekse de motorinde toplu alım söz konusu olacak.

Devletin, yıllık akaryakıt (benzin ve motorin) ihtiyacı 1.5-2 milyon ton düzeyinde hesaplanıyor. Bu da, 10 milyar TL’lik dev bir ihale anlamına geliyor.

Sektör kaynakları, bunun çok büyük bir alım olduğunu belirterek, “Belki, bölgesel bazda da ihaleye çıkılabilir” görüşünü dile getirmişti.

GÜNDEM İHALE

Bu dev ihale girişimi, sektörü bir anda hareketlendirdi. Son döneminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Akaryakıt dağıtım şirketleri kendi aralarında konuyu tartışıyor. Bu şirketlerin oluşturduğu çatı örgütleri, diğer deyişle derneklerde önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Pazar payı yüksek ve finansal ya da teknik koşulları (bayi ağı, ikmal kaynakları gibi) yerine getirebilecek dağıtım şirketleri, açılacak ihaleye rahatlıkla girebilecek. Küçük dağıtım şirketlerinin, bu büyüklükte olası bir ihaleye girmeleri zor görünüyor. Bu kapsamdaki bazı dağıtım şirketlerini bir araya getiren dernekler, Ofis’in akaryakıt alımına yönelik çalışmasını değerlendirdi.

VOLTRAN FORMÜLÜ

Pazar payı görece düşük şirketler, devletin açacağı ihalede yer alabilmek için “voltran” formülü üzerinde durdu. Belli sayıda dağıtım şirketi, bu ihaleye girebilmek için güçlerini birleştirmeyi benimsedi. Bu şirketler bir araya gelecek, belki bir konsorsiyum oluşturacak ve açılacak ihaleye teklif verecek.^Böylece, milyarlarca liralık ihalenin dışında kalmayacak.

VOLTRAN NE?

1980'li yılların en çok izlenen bir çizgi filminde, “Voltran oluşturmak” ifadesi kullanıyordu. Bu ifade, kullanılmaya devam ediyor. Voltran, 5 robotun birleşmesi sonucu oluşurdu. Arslana benzeyen robotlar koşar birleşir, daha büyük, etkili bir güç haline gelirdi.