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        Haberler Gündem 10 milyon dolarlık İncil ele geçirildi! 6 gözaltı

        10 milyon dolarlık İncil ele geçirildi! 6 gözaltı

        Bursa Gemlik Kurşunlu Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 10 milyon dolarlık İncil ele geçirdi. Olayla alakalı 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:44
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        10 milyon dolarlık İncil ele geçirildi
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        Bursa Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde İstanbul ve Manisa illerinden gelen 6 kişi M.S. 1. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 10 milyon dolar olan 'Erken incil' diye tabir edilen kitabı satış pazarlığı yaptıkları esnada yakalandılar.

        Gözaltına alınan şahıslar Kurşunlu Jandarma karakolunda işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Gemlik adliyesine sevk edildiler.

        Adliyeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak Bursa kapalı cezaevine sevk edilirken, olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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