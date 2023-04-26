Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 10 Ocak Hangi Burç? 10 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

10 Ocak hangi burç? 10 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye göre burçlar kişilerin belirli bir düzeye kadar karakter özelliklerini yansıtabiliyor. Ancak kanıtlanmış bir bilim değildir. Ocak ayının hangi burcu temsil ettiği ev burca sahip olan kişilerin ne gibi özellikleri barındırabileceği meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte, Ocak ayı burcu özelliği...

10 Ocak Hangi Burç? 10 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Astroloji, insanların doğum tarihleriyle ilgili olarak burçlarının özelliklerini belirlemeye çalışır. Oğlak burcu, 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri ​​arasında doğanların burcudur. Bu yüzden 10 Ocak doğumlu kişilerde Oğlak burcudur. Bu burç, dünyevi ve hırslı bir karaktere sahip olan insanları temsil eder. Oğlak burcunun yönetici gezegeni olan Satürn de sorumluluk ve disiplin gezegeni olarak bilinmektedir. Oğlak burcu toprak elementi burcu olmasından kaynaklı bu burcun insanları genellikle sert mizaçlıdır.

10 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu insanları çalışkan, sorumlu, disiplinli, kararlı ve pratik düşünen kişilerdir. Maddi konulara önem verirler ve genellikle geleceğe yönelik planlar yaparlar. Ancak, insanlarla bağ kurmakta zorlanabilirler ve daha sıcakkanlı olmaları gerekebilir. Her burçta olduğu gibi Oğlak burcunda da Oğlak kadını ve Oğlak erkesi hususunda karakteristik özellikler ayrılmaktadır.

10 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

10 Ocak burcu erkeği diğer burçların özelliklerine kıyasla sert mizacı ve çalışkanlığıyla kendini göstermektedir. Bu yüzden Oğlak burcu erkekleri girdiği ortamlarda fark edilen insanlardır.

  • Oğlak burcu erkekleri soğuk veya mesafeli olarak görünebilirler. Bu, genellikle, duygularını göstermek konusunda rahat olmamalarından kaynaklanır. Ancak, bir kez güvendikleri kişilerle yakın bir ilişki kurduklarında, sadık, duyarlı ve şefkatli olabilirler.
  • Oğlak burcu erkekleri, disiplinli, kararlı, çalışkan ve akıllı bireylerdir. Uzun vadeli hedefleri için sıkı çalışırlar ve liderlik rollerinde kendilerine güvenirler. Bazıları duygularını göstermekte zorlanabilirler, ancak yakın ilişkilerinde sadık ve şefkatli olabilirler.

10 Ocak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

10 Ocak burcu kadını auraları yüksek ve girdiği ortamlarda kendini belli eden kadınlardır. Toprak elementinin yansımasıyla sert mizaçlı dahi olsalar sevdiği insanlara karşı olabildiğince anaç insanlardır.

  • Oğlak burcu kadınları, çok hırslı, sabırlı ve disiplinli olmalarıyla tanınır. Aynı zamanda, güçlü ve kararlı bir yapıya sahiptirler. Bu kadınlar, hayatın zorluklarına karşı dirençli ve çözüm odaklıdırlar. Oğlak burcu kadınları, aynı zamanda oldukça çalışkan, planlı ve organizasyon konusunda oldukça iyidirler. Zorlu hedeflere ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
  • Oğlak burcu kadınları, sosyal ve entelektüel açıdan oldukça zeki ve yeteneklidirler. Akıllı ve bilgili olmaları sayesinde, diğer insanlar tarafından sık sık danışılan bir kişilikleri vardır. Ancak, bu kadınlar genellikle çok ciddi ve katı görünebilirler. İlk izlenimlerinde soğuk ve mesafeli gibi görünebilirler, ancak daha yakından tanıdıklarında, içlerindeki samimi ve şefkatli yönlerini gösterebilirler.

10 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burcumuzun da karakterimize yansıması en az az güneş burcumuz kadar hatırı sayılırdır. Fakat güneş burcumuzdan ziyade yükselen burcumuz saat hesabına göre belirlendiği için herkesin yükselen burcu kendine özeldir.

10 Ocak Tarihinde Doğan Ünlüler Kimlerdir?

10 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular arasında şu isimleri sayabiliriz:

  • Suphi Tekniker, Oyuncu
  • Hakan Boyav, Opera sanatçısı
  • Devrim Nas, Tiyatrocu
  • Nilüfer Kurt, Sunucu

10 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular ise şu isimlerdir:

  • Frank Sinatra, Şarkıcı
  • Donald Fagen, Şarkıcı ve söz yazarı
  • Fran Walsh, Yönetmen
  • Christian Atsu, Futbolcu

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

30 Haziran Hangi Burç? 30 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 30 Haziran hangi burç?
Down sendromlu Barbie üretildi
YAŞAM Down sendromlu ilk Barbie!
29 Haziran Hangi Burç? 29 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 29 Haziran hangi burç?
Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı
YAŞAM Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı
28 Haziran Hangi Burç? 28 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 28 Haziran hangi burç?
27 Haziran Hangi Burç? 27 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 27 Haziran hangi burç?
26 Haziran Hangi Burç? 26 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 26 Haziran hangi burç?
25 Haziran Hangi Burç? 25 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 25 Haziran hangi burç?
24 Haziran Hangi Burç? 24 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 24 Haziran hangi burç?
23 Haziran Hangi Burç? 23 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Haziran hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.