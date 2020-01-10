Cuma saati kaçta? sorusu İslam dünyası için önemli olan bu günde camileri dolduracak vatandaşların gündeminde. İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Peygamberimizin Dilinden Dualar" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve İstanbul Cuma saati haberimizde.

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 10 OCAK 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.16'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle: