10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla şans oyunu tutkunları için bilet sorgulama süreci başladı. İşte 10 Şubat 2024 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
10 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 42 - 47 - 64 - 71 - 74
JOKER 33 + SÜPERSTAR 88
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SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.