Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

10 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3 - 42 - 47 - 64 - 71 - 74

JOKER 33 + SÜPERSTAR 88

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.