10 Şubat İZSU baraj doluluk oranı: İzmir barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç?
İzmir barajlarındaki son durum, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından her gün güncel olarak paylaşılıyor. Şubat ayında İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağmurların ardından barajların su seviyelerindeki yükseliş sürüyor. Peki, 10 Şubat Salı İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlardaki güncel durum nasıl? İşte tüm detaylar…
İzmir barajlarının 10 Şubat Salı gününe ait verileri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlandı. Su kıtlığı yaşanan İzmir’de artan yağışların ardından içme suyu oranı artmaya devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajlarının güncel doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda “İZSU 10 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
İZSU 10 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 10 Şubat 2026 Salı günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 36,90 seviyesinde yer aldı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 19,05
Balçova Baraj: yüzde 44,91
Ürkmez Barajı: yüzde 45,05
Güzelhisar Barajı: yüzde 54,34
Gördes Barajı: yüzde 10,41
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 47,64