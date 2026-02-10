İzmir barajlarının 10 Şubat Salı gününe ait verileri İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlandı. Su kıtlığı yaşanan İzmir’de artan yağışların ardından içme suyu oranı artmaya devam ediyor. İzmir’in su kaynakları olan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajlarının güncel doluluk oranı belli oldu. Bu kapsamda “İZSU 10 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…