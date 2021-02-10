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HaberlerSağlık
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10 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 10 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

10 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.548.195'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 26.998 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

9 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, İngiltere'de virüsün mutasyona uğramış iki türünün tespit edildiği ve birinin 'endişe verici' olduğu açıklandı. Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de ülkede uygulanan sıkı kısıtlamalarının 1 Mart tarihine kadar uzatılmasını istediği iddia edildi.

Avusturya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Aralık’tan itibaren uygulanan sıkı karantina kuralları kaldırıldı. Kapalı tutulan okul, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, vatandaşlar mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mart sabahına kadar uzatıldığını açıkladı.

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