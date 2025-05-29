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        Haberler Gündem 10 suçtan aranan hükümlü, evindeki kıyafet dolabında yakalandı

        10 suçtan aranan hükümlü, evindeki kıyafet dolabında yakalandı

        Samsun'da 10 suçtan aranan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda evindeki dolabın içerisinde gizlenirken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:23
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        Evindeki kıyafet dolabında yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ten 4, ‘Başkasına ait marka hakkına tecavüz’den 2, ‘Banka veya kredi kurumlarının kullanılmasıyla dolandırıcılık’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ile ‘Kamu ve kuruluşları araç olarak kullanarak dolandırıcılık’ suçlarından ise 1’er olmak üzere toplamda 10 farklı yakalama müzekkeresiyle 2022 yılından bu yana 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evdeki kıyafet dolabının içerisinde gizlenirken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

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