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        Haberler Bilgi Gündem 10 Temmuz Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        10 Temmuz Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Temmuz Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:25
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        10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 10 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

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        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARLARI

        1458 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1459 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1460 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1461 Millî Savunma Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1462 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1463 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1464 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        1465 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10053)

        –– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10054)

        –– 2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10055)

        –– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Bingöl Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10056)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 10057)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/245, 246)

        YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

        –– Nevşehir İli Avanos İlçesine Bağlı Çalış Beldesinin Adının “Türkeli” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

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        YÖNETMELİKLER

        –– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10058)

        –– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10059)

        TEBLİĞLER

        –– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 422)

        –– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/2)

        –– Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        –– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

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        KURUL KARARI

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2025 Tarihli ve 11237 Sayılı Kararı

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2025 Tarihli ve 11238 Sayılı Kararı

        İLKE KARARLARI

        –– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/06/2025 Tarihli ve 3705 Sayılı İlke Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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