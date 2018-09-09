Adana'nın Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllar önce yağma olayına karışan Melek M.'ye (31) 10 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılandığı için dışarıda olan Melek M.'nin kararı onanınca hakkında arama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAK İSTEDİ

Polis kısa sürede kadının Toros Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis adrese baskın düzenledi. Bu sırada polisin geldiğini fark eden Melek M. ise kaçmak istedi. Polis kısa süren kovalamaca sonrası Melek M.'yi yakaladı. Genç kadın emniyete getirildikten sonra işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

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