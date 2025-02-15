10 yıldır mahalle mahalle gönüllü eğitim veriyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca, Talas ilçesindeki çiftçilere 10 yıldır gönüllü eğitim veriyor.

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, ERÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programlarıyla üreticilerin kış döneminde boş vakitlerini verimli geçirmeleri sağlanıyor.

Üniversitedeki derslerinin ardından çiftçiler için yola düşen Konca, mahallelerdeki sosyal tesislerde bir araya geldiği üreticilere hayvanların bakımı ve beslenmesi, aşılama, ekim zamanında yapılması gerekenler, hasat dönemi gibi farklı konuları anlatıyor.

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Prof. Dr. Yusuf Konca, 35 yıldır tarımla ilgilendiğini, akademi hayatında çiftçileri yalnız bırakmamak için Talas Belediyesi ekipleriyle 10 yıldır mahalle mahalle dolaşıp etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik kapsamında projeler yürüten Talas Belediyesinin önemli işlere imza attığını vurgulayan Konca, çiftçilerin ayağına giderek kırsaldaki eğitimle hem kalitede hem de üretimde artış hedeflediklerini dile getirdi.

Hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretimde de yine benzer çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Konca, şöyle konuştu:

"Mahallelere gittiğimde yeni yem kaynaklarını, hayvancılıkta uygulanan teknolojileri, hayvan beslemeyle ilgili eksik olan tarafları, ne yapmaları gerektiğini, hijyenik gıda üretimi, süt ve ürünlerini ya da besi hayvanlarının üretimlerini nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili çiftçimize bilgi aktarıyoruz. Sorularına da cevap vermenin yanı sıra ahırlara giderek çiftçimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu işin sevindirici tarafı çiftçilerimizin burada anlattıklarımızı uygulamaları."

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Geçen yıl çiftçilere elektrikli çit yaptıklarını belirten Konca, kendisine Talas Belediyesi ekiplerinin de destek verdiğini dile getirdi.

Konca, "Hem öğrencilerimizle üniversitenin amfi tarafında oluyoruz hem de böyle köylere geliyoruz. Her ikisinden de çok mutluluk duyuyorum çünkü öğrenciler bizim yapacağımız işleri yapacaklar. Biz de böyle yerlerden geldik ve dolayısıyla ülkemiz adına çiftçilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kış dönemi olmasına rağmen başka köylerden de eğitime katılan çiftçilerin olduğunu anlatan Konca, çiftçilerle gönüllü bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.