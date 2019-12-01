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Mimar Sinan'ın İstanbul'daki 100 özgün eserinden biri olan 437 yıllık Ayakapı Hamamı, 10 yıldır satışta. Daha önce 3 milyon dolara satışa çıkarılan tarihi hamama, şimdi 2.5 milyon dolar isteniyor. Yıllardır kereste deposu olarak kullanılan hamam harabeye dönmüş durumda ayakta kalmaya çalışıyor. İşte o hamamın satış hikayesi...

Kayseri Ağırnas'ta doğan (1490),1588 yılında İstanbul'da ölen Mimar Sinan'ın, dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane),6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eseri bulunuyor. Bu eserlerden 58'i özgünlüğünü koruyan 100'ü İstanbul'da. İşte onlardan biri de Valide Sultan (Ayakapı) Hamamı. 1582 yılında Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan hamam havuzlu olarak tasarlanmıştı.

BİRKAÇ HAVUZLU HAMAMDAN BİRİ

Evliya Çelebi tarafından da anılan hamam benzerlerinin pek çoğu gibi sonraları özel mülkiyete geçmiş. Ardından uzun yıllar kereste deposu olarak kullanılmış. Yine kerestecilikle uğraşan Yıldırım ailesi hamamı 1972 yılında satın almış. Tarihi hamama 1982 yılında asma kat inşa edilmiş. Bölgedeki keresteciler 1997 yılında İkitelli Keresteciler Sitesi'ne taşınınca Sinan'ın tarihi eseri 415 yıl sonra atıl kalmış. Cibali Ayakapı, diğer bilinen adıyla Havuzlu Hamam o tarihten günümüze 22 yıldır kaderine terk edilmiş durumda tam 3 kez satışa çıktı.

İLK ÖNCE 2009'DA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Kurnaları ve mermer döşemeleri sökülüp satılan, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinin üzeri oluklu çinko levha ile örtülen hamam ilk olarak 2009 yılında satışa çıktı. İstanbul'daki birkaç havuzlu hamamdan biri olan Ayakapı Hamamı, daha sonra ise 2012'de hamamın şimdiki sahibi Hasan Yıldırım tarafından aynı fiyat olan 3 milyon dolara yine satışa. Ancak fiyat ve restorasyona ilişkin 'yasal zorunluluklar' alıcıları vazgeçirmişti. Daha önceki satışta olduğu gibi bu satışta büyük tepki çekmişti.

KAMULAŞTIRMA TARTIŞMALARI

2012'de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, kereste deposu olarak kullanılıp, satışa çıkarılan hamamla ilgili olarak, "Ne yazık ki, geçmişte birçok önemli tarihi esere sonraki dönemlerde özel tapular çıkarılmış. Bir kısmı kamunun ihmali belki, bir kısmı da bazı yurttaşların tapu işlemlerini sürdüren kamu mekanizmalarının özensizliği. Bazı surların, bazı tarihi mekanların üzerinden özel mülkiyeti çıkarmaya çalışıyoruz. O alan mülkiyetimizde olmadığı için bakanlık olarak yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bir kamulaştırma kararı alabilir ve o mekanın restorasyonu için İl Özel İdaresi ve belediye ile bir çalışma başlatabiliriz" demişti. Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, tarihi hamamın kamulaştırılmasını doğru bulmadığını belirterek, şöyle devam etmişti: "Kamulaştırmak yerine projelendirilip, yeniden kazandırmak daha uygun olur."

KAMULAŞTIRMAYA DAVA ENGELİ

2012 yılındaki satış ve kamulaştırma tartışmalarından bir yıl sonra Mimar Sinan'ın bu tarihi eserinin kamulaştırılması için harekete geçildi. Ancak çok küçük bir rakam teklif edildiği gerekçesiyle hamamın sahibi aile tarafından açılan dava sonucunda kamulaştırma sonuçsuz kaldı. Tarihi hamamın satışı tartışmaları 2017 yılında aynı fiyatla yeniden gündeme geldi. Ancak yine satış gerçekleşmedi ve tarihi yapı Haliç'e karşı çürümeye devam etti.

10 YIL SONRA FİYAT 500 BİN TL DÜŞTÜ

Artık iyice harabeye dönmüş hamam şimdi de 500 bin dolarlık düşüşle 2.5 milyon dolara satışta. 437 yıllık hamam günümüzde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor. Bir kısmı ise halen kereste deposu olan hamamın son durumu İHA ekibinin havadan çektiği görüntülerde gözler önüne serildi. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getiriyor.

Fotoğraflar: İHA