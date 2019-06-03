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10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi

DHA

Dilovası Belediyesi'ne ait dükkanı yaklaşık 10 yıl boyunca kira vermeden kullanan vatandaş kendisinden kira talebinde bulununca inşaat firmasının bulunduğu dükkanında Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini kurdu...

Dilovası

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'ne ait dükkanı yaklaşık 10 yıl inşaat firması olarak işleten Hacı K. belediyeye biriken kira borcu istenince dernek kurma yoluna gitti.

Kira sözleşmesi olmayan ve aradan geçen 10 yıl süre boyunca kira ödemeyen Hacı K. Dilovası Belediyesi tarafından biriken borcu talep edilince Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni kurup, dükkanını da dernek merkezi olarak gösterdi.

TAHLİYE KARARI ALINDI HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Dilovası Belediyesi'nin inşaat firması olarak kullanılan Hacı K'nın borçlarıyla ilgili tebliğinin ardından, tahliye kararı alarak hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

ŞEHİT VE GAZİ DERNEĞİ ÜYELERİ DURUMDAN RAHATSIZ

Öte yandan gelişmelerden haberdar olan dernek yönetiminin de durumdan rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

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