10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
Pasaport harcına gelen yüzde 50'lik zammın ardından defter bedeliyle beraber 6 aylık pasaportun vatandaşa maliyeti 1.535 lira oldu. 3 yıldan uzun süreli pasaportların bedeli ise 5.444 liraya çıktı
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.
İşte son harç zammı sonrası oluşan pasaport bedelleri: