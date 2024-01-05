100 bin TAG sürücüsüne özel kutlama Martı, İstanbul'daki 100 bin TAG sürücüsünü bir festivalle kutlayacağını duyurdu. İrem Derici'nin konser vereceği organizasyon 14 Ocak Pazar günü Ora Arena / Bayrampaşa'da düzenlenecek

Türkiye'nin önde gelen ulaşım platformları arasında yer alan Martı, İstanbul’daki 100 bin TAG sürücüsünü görkemli bir festivalle kutlayacağını duyurdu.

İREM DERİCİ SAHNE ALACAK

Ülkemizde paylaşım ekonomisine büyük bir ivme kazandıran Martı, TAG hizmetiyle İstanbul’da 100 bin sürücüye ulaşmanın coşkusunu muhteşem bir festivalle taçlandıracak. 14 Ocak Pazar günü Ora Arena / Bayrampaşa’da düzenlenecek festivalde İrem Derici sahne alacak.

ÜCRETSİZ KATILIM

14 Ocak’ta 13.00’te başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Martı uygulamasını gösteren herkes giriş yapabilecek.

ÖZEL HEDİYELER DAĞITILACAK

Martı, TAGFest’te birbirinden değerli hediyeler de sunacak. 10 kişiye elektrikli scooter, 5 kişiye de iPhone telefon hediye edilecek. Ayrıca, her katılımcıya 500 TL değerinde Martı kuponu ve TAG sürücülerine 500 TL değerinde akaryakıt kuponu verilecek.